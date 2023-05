Star Trek viert vijftigste verjaardag met trailer

Star Trek bestaat vijftig jaar en dat laten CBS en Paramount niet onopgemerkt voorbijgaan. Bekijk een verjaardagstrailer met een aantal iconische momenten uit de films en series.

In 1966 werd met The Man Trap de allereerste aflevering van Star Trek uitgezonden door CBS. De originele serie, waarin William Shatner en Leonard Nimoy de hoofdrollen speelden, is momenteel in zijn geheel te zien op Netflix. Star Trek kreeg vervolgens verschillende spin-offs op televisie, die later dit jaar ook aan de bibliotheek van de streamingdienst toegevoegd zullen worden . Vanaf eind jaren zeventig kreeg de franchise tevens een tweede leven in de bioscoop. In de onderstaande trailer worden we uiteraard getrakteerd op een ‘ make it so ’ van Patrick Stewart en een ‘ Khaaaaaan ’ van William Shatner, maar ook de huidige prequel-films met Chris Pine en Zachary Quinto – lees onze recensie van de meest recente film Star Trek Beyond – komen voorbij.