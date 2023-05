Alle Star Trek-series komen naar Netflix

Netflix heeft een gigantisch grote deal gesloten met betrekking tot de vele tv-incarnaties van Star Trek. Naast de nieuwe tv-serie die begin 2017 gelanceerd wordt, maken ook de oudere afleveringen nog dit jaar hun debuut bij de streamingdienst.

Netflix heeft de uitzendrechten van de Star Trek -series namelijk vastgelegd voor in totaal 188 landen, inclusief Nederland. De volledige catalogus moet nog voor het einde van 2016 bij ons te streamen zijn. Volgens Netflix gaat het om Star Trek: The Original Series , Star Trek: The Next Generation , Star Trek: Deep Space Nine , Star Trek: Voyager en Star Trek: Enterprise. Alles bij elkaar opgeteld worden er 727 afleveringen beschikbaar gesteld.

De door Gene Roddenberry bedacht franchise viert dit jaar haar vijftigste verjaardag. Deze week gaat de nieuwe bioscoopfilm Star Trek: Beyond in première en momenteel werkt Bryan Fuller (bekend van Hannibal en het aankomende American Gods ) aan een gloednieuwe Star Trek -serie, die vanaf januari in Amerika te zien is op CBS. Ook de nieuwe afleveringen zullen telkens een dag na uitzending in Amerika bij ons beschikbaar worden gesteld via Netflix.