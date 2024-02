Star Trek: Picard: tweede seizoen gaat in maart van start bij Veronica

Het tweede seizoen van Star Trek: Picard is momenteel exclusief te streamen bij Amazon Prime Video, maar de reeks gaat binnenkort tevens in première op de Nederlandse televisie: vanaf 16 maart zie je elke zaterdag een dubbele aflevering van het tiendelige seizoen bij Veronica. Patrick Stewart geeft in Star Trek: Picard opnieuw gestalte aan Jean-Luc Picard, het personage dat hij eerder al speelde in Star Trek: The Next Generation. In het tweede seizoen reist Picard met zijn nieuwe bemanning terug in de tijd, waarna ze door toedoen van zijn aartsvijand Q (John de Lancie) in een alternatieve realiteit belanden. Met zowel oude als nieuwe vrienden aan zijn zijde, probeert Picard in een race tegen de klok de toekomst van de melkweg te redden. De serie kreeg vorig jaar ook een derde en laatste seizoen, dat eveneens al te zien is bij Amazon Prime Video.