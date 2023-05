Star Trek Disovery cast Jason Isaacs als kapitein

Jason Isaacs wordt de bevelhebber van de USS Discovery in de nieuwe Star Trek-serie. De Britse acteur zal straks in Star Trek Discovery gestalte geven aan Captain Lorca.

Isaacs is bekend als Lucius Malfoy in de Harry Potter -films en was onlangs te zien in de psychologische horrorfilm A Cure for Wellness van Gore Verbinski. Op televisie had hij recentelijk nog een rol in The OA op Netflix. Isaacs nestelt zich als Star Trek -kapitein in een rijtje dat al bestond uit onder andere William Shatner, Patrick Stewart, Scott Bakula en Kate Mulgrew . De kapitein is dit keer echter niet het hoofdpersonage van de serie. Die eer ging naar Sonequa Martin-Green ( The Walking Dead ), die in Discovery gestalte zal geven aan luitenant-commandant Rainsford. De andere crewleden van de USS Discovery worden gespeeld door Doug Jones, Anthony Rapp, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos en James Frain. Naast Isaacs is ook Mary Wiseman ( Longmire ) aan de cast toegevoegd. Zij speelt een Starfleet-cadet die op de Discovery aan het echte werk mag ruiken.