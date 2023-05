Star Trek Discovery vindt hoofdrolspeelster

Sonequa Martin-Green krijgt de hoofdrol in Star Trek Discovery. De actrice speelt een lieutenant commander op het nieuwe schip.

Martin-Green is vooral bekend van haar rol als Sasha Williams in The Walking Dead . Haar personage werd daar geïntroduceerd in seizoen 3 en is ook in de huidige zevende reeks nog altijd onderdeel van de cast. Volgens Entertainment Weekly blijft ze ondanks haar hoofdrol in Star Trek Discovery gewoon een vast castlid van The Walking Dead , al is het natuurlijk afwachten of dat ook daadwerkelijk voor de lange termijn geldt. The Walking Dead wordt opgenomen in de zuidelijke staat Georgia, terwijl Star Trek Discovery zal filmen in Canada. De cast van de eerste Trek -serie in meer dan 10 jaar begint steeds concreter te worden. Eerder werden onder andere Michelle Yeoh en Doug Jones gecast en daarnaast werden een aantal acteurs aangekondigd die Klingons gaan spelen . Yeoh speelt de kapitein van het schip de Shenzhou, de kapitein van de Discovery is nog niet gecast.