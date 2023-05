Star Trek Discovery S01E05: Baanbrekende aflevering voor lhbt-representatie • Netflix , Serie , Recensie • 17-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Hoewel Star Trek al vijftig jaar op televisie wordt getoond, is er nog steeds ruimte voor een baanbrekende aflevering.

Star Trek Discovery had een explosieve start, maar met de vijfde aflevering begint de serie te kalmeren. De setting staat vast en de rollen zijn duidelijk. Zo neemt hoofdpersonage Michael Burnham deze aflevering duidelijk haar plek als het morele hart van de bemanning in. Wel wordt ze tijdelijk op de achtergrond geplaatst, om zo de andere personages wat meer ruimte te geven. Hierdoor leert de kijker over de kapitein en zijn duistere verleden en toont de angstige Saru waar hij toe in staat is. Aan het eind van de aflevering gebeurde echter nog iets veel belangrijkers.

In de laatste scène staan wetenschapper Paul Stamets en dokter Hugh Culber naast elkaar hun tanden poetsen. Dat mensen in deze toekomst nog steeds met een tandenborstel aan de slag moeten is teleurstellend. Dat de mannen een stel blijken te zijn met dezelfde rode pyjama is dat niet. Het voelt niet meer dan logisch om op een schip met een diverse bemanning lhbt'ers te zien, maar vanzelfsprekend is het allerminst. Dit zijn namelijk de eerste openlijk homoseksuele personages in de ruim vijftig jaar oude serie.

De moderne Star Trek-films waren hier al wel iets eerder mee. In de nieuwste film is kort te zien dat Sulu een echtgenoot en een dochter heeft. Een gefilmde kus tussen het koppel heeft de uiteindelijke film echter niet gehaald. Ook bij Star Trek Discovery is het nog niet zover. Toch betekent deze doodnormale relatie een hoop.

Toen de originele Star Trek-serie in 1966 begon, was Uhura de eerste zwarte vrouw op televisie in een niet stereotype rol. Dat was baanbrekend en een inspiratie voor jonge zwarte kijkers. Dat er nu na vijftig jaar eindelijk voor het eerst een homoseksuele relatie in Star Trek wordt getoond, betekent ook in 2017 nog veel. Zeker in een televisielandschap waar er qua lhbt-representatie nog veel te winnen valt mogen zulke mijlpalen worden gevierd.

Toevallig of niet: dit was ook de allereerste aflevering van Star Trek waarin het woord 'fuck' viel – zelfs twee keer achter elkaar! Hoewel Discovery in de officiële Star Trek-tijdlijn voor de originele serie afspeelt, maken de schrijvers in ieder geval duidelijk dat dit een moderne show is met een afspiegeling van de huidige wereld. Een wereld die divers en een beetje grof is.

Star Trek Discovery S01 is op Netflix te zien, met elke maandag een nieuwe aflevering