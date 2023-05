Star Trek: Discovery heeft premièredatum

Star Trek: Discovery gaat op 24 september in première bij CBS. Een dag later debuteert de eerste aflevering bij ons op Netflix.

De streamingdienst in namelijk het grote verzamelpunt van alle Star Trek-series. Zo kun je er onder meer kijken naar Star Trek: Voyager en Star Trek: The Animated Series . Vanaf 25 september voegt Netflix wekelijks een nieuwe aflevering van Star Trek: Discovery toe aan het aanbod. De eerste Star Trek-serie sinds het eindigen van Star Trek: Enterprise in 2005 speelt zich af voor de gebeurtenissen in de allereerste Star Trek-reeks uit de jaren zestig. CBS bestelde oorspronkelijk dertien afleveringen van Discovery, maar schroefde dat aantal onlangs op naar vijftien stuks. Wel wordt het seizoen nu opgesplitst in twee delen. Na de achtste aflevering die begin november wordt uitgezonden, zal de serie een pauze inlassen, om vervolgens in januari 2018 weer terug te keren.