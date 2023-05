Star Trek: Discovery heeft nieuwe trailer

Het conflict tussen de Federatie en de Klingons laait op in de officiële trailer voor Star Trek: Discovery.

De hoofdrol in de nieuwe Star Trek-serie wordt gespeeld door Sonequa Martin-Green, beter bekend als Sasha in The Walking Dead . Ze geeft gestalte aan onderofficier Burnham. Het is voor het eerst dat het hoofdpersonage in een Star Trek-serie (nog) geen kapitein is. Er zijn uiteraard wel kapiteins in Discovery aanwezig. De trailer laat bijvoorbeeld meer zien van Michelle Yeoh (de kapitein van het schip Shenzhou) en ook het personage van Jason Isaacs (de kapitein van het schip Discovery) wordt onthuld. In de nieuwe beelden duiken verder nog Spocks vader Sarek (James Frain) en oplichter Harry Mudd (Rainn Wilson) op. Andere bijrollen zijn er voor Doug Jones, Shazad Latif, Mary Wiseman en Anthony Rapp.