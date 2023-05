Star Trek Discovery cast een aantal Klingons

De Klingons keren terug in Star Trek Discovery. De eerste drie acteurs die gestalte geven aan leden van het buitenaardse ras zijn door CBS bevestigd.

Chris Obi (Roots) zal gestalte geven aan T’Kuvma, de grote leider van de Klingons die alle facties binnen zijn ras probeert te verenigen. De acteur maakt binnenkort eveneens zijn opwachting in American Gods , een andere serie van Star Trek Discovery -bedenker Bryan Fuller. Shazad Latif (vooral bekend als Dr. Henry Jekyll in Penny Dreadful ) speelt Kol, de rechterhand van T’Kuvma en de leidinggevende officier. Het trio wordt compleet gemaakt door Mary Chieffo, die in de serie te zien zal zijn als L’Rell, de aanvalscommandant van het Klingon-schip. Eerder werden al onder andere Doug Jones en Michelle Yeoh gecast in de nieuwe Star Trek -serie. De actrice die de grote hoofdrol zal gaan spelen is echter nog altijd niet aangekondigd. Achter de schermen bij Star Trek Discovery vond onlangs een grote verandering plaats. Fuller besloot namelijk toch af te zien van zijn rol als showrunner en werd vervangen door Gretchen J. Berg en Aaron Harberts.