Stap Room 104 binnen met de nieuwe trailer

Na Togetherness brengen de broers Jay en Mark Duplass eind deze maand hun volgende serie Room 104 naar HBO.

Net als High Maintenance heeft Room 104 één constante factor (dit keer een hotelkamer in plaats van een drugdealer) en een steeds wisselende cast. In elke aflevering overnachten er weer nieuwe mensen in de kamer. De serie verplaatst zich daarbij ook door verschillende genre’s, zoals drama, komedie en horror. In de trailer zien we onder meer twee nog jonge missionarissen (met Nat Wolff uit Death Note ) die op het pad van God proberen te blijven en een ouder koppel (Philip Baker Hall en Ellen Geer) dat de magie van hun eerste nacht samen probeert te recreëren. Verdere bijrollen zijn er voor onder anderen James Van Der Beek (Dawson’s Creek), Mae Whitman (Parenthood) en Amy Landecker ( Transparent ).