The Standups: Springplank voor komieken • Netflix , Recensie • 05-07-2017 • leestijd 5 minuten • bewaren

De zes komediespecials variëren van matig (Dan Soder) tot goed (Deon Cole).

Een komediespecial is naast een vaste rol in een televisieserie en optredens bij de grote talkshows het hoogst haalbare voor een stand-up komiek. VOD-aanbieders als Netflix en HBO, evenals televisiezenders als Comedy Central, produceren normaliter uitsluitend specials met gevestigde komieken. Het zestal uit The Standups hikt daar tegenaan: ze zijn regelmatig te zien bij Conan of The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en ze spelen in sitcoms, maar een grote doorbraak blijft nog uit. Ze mogen gedurende een half uur – een halve set – op Netflix hun komische talenten etaleren. Het niveau verschilt overigens nogal per deelnemer.

Overigens rijst tevens de vraag of een van de zes komieken ooit werkelijk zullen doorbreken: het zijn dertigers en veertigers. Hoewel Rodney Dangerfield ook pas op latere leeftijd doorbrak. Enfin, wij zetten de zes mini-specials op volgorde van matig tot goed.

(6) Dan Soder

Deze boomlange komiek, bekend van zijn samenwerking met Amy Schumer (er volgen er nog meer), wist in 2016 een vaste rol te bemachtigen in de dramaserie Billions. Zijn act is bijkans kleurloos: we zien een kind in een volwassen lijf. ‘Ik ben altijd high als ik bij grootmoeder op bezoek ga. Zo erger ik me niet aan het feit dat ze zo lang roert in haar thee.’ Waarop Soder bekent dat hij zelfs niet masturbeert voordat hij naar zijn oma gaat: ‘Als ik dan ineens aan haar zou moeten denken, dan zou dat funest zijn.’ De kleine, kinderachtige dertig minuten aan komedie staan derhalve in het teken van zijn wietgebruik, het spelen van videospelletjes en zijn relatie. ‘Ze dumpte me net voor een grote sneeuwstorm. Drie dagen lang zat ik opgesloten met mijn eigen emoties. Ik kwam erachter dat je kan huilen en sneeuwruimen tegelijk.’ Zijn observaties over de verschillen tussen rijk en arm zijn wel weer wetenswaardig: ‘Normale mensen leven niet met geld, maar met hun emoties.’

(5) Nikki Glaser

Deze feminist, met een standvastige blik, is vast een adept van Amy Schumer (ze had een gastrol in Schumers improvisatieshow), getuige haar vleselijke thema’s: vagina’s, tampons en anale seks. In een van haar grappen haalt ze de Amerikaanse luchtvaartbeveiliging aan: ‘Ze zeiden dat ik mijn zakken moest leeghalen. Ik haalde mijn tampon uit mijn vagina.’ Deze grap is loom: de luchtvaartbeveiliging is intussen een uitgekauwd onderwerp en voor grappen over tampons moet je van goeden huize komen. Niettemin deelt Glaser geestigere anekdotes met het publiek: ‘Ik had vier jaar een relatie, en moest vier jaar mijn scheten inhouden.’ Daarop volgde online daten: ‘Dan moet je je hobby’s opgeven. Koken? Ik ga naar restaurants. Naaien? Dat doen ze in China wel.’ Ze vertelt dat haar hond een remedie is voor liefdesverdriet. Hoewel Glaser dan de grootste fout van de avond maakt. Dan valt te denken aan een flauwe grap over een naakte vrouw (Glaser dus), haar hond en pindakaas.

(4) Nate Bargatze

Nate Bargatze is een komiek met een zuidelijke tongval en een stoïcijns gezicht. Dat is fijn voor de afwisseling. Na zijn ongemakkelijke opkomst begint hij zijn set met een reeks semi-flauwe grappen over sociale media. ‘Leonardo DiCaprio twittert dat jaarlijks 100 miljoen haaien omkomen. Wat moet ik hieraan doen? Ik woon in Tennessee, ver van de zee.’ Hij vertelt dat beroemdheden op Twitter nauwelijks plezierig zijn, net als zijn vrienden op Facebook. En zijn echtgenote evenmin: ‘Dan wil ze dat ik haar foto’s like. Maar ik was er toch bij toen die foto werd gemaakt. Ik zei toch dat ik het leuk vond.’ Dan begint hij over zijn dochtertje, met wie hij naar Disney World afreisde. ‘Vrienden en kennissen zeiden dat een 2-jarig meisje deze dure ervaring toch zal vergeten. Wat moet ik dan doen? Haar in een kast stoppen, om geld te besparen, totdat ze de vorige dag herinnert en de buitenwereld kan betreden?’ Met dergelijke grappen, over het familieleven, komt Bargatze nog het meest in de buurt van Jim Gaffigan.

(3) Beth Stelling

‘Ik sta met een oude witte man in een lift. Die kan het uiteraard niet laten om me te vragen waarom ik zo stil ben. Ik vertel hem dat ik me moet concentreren, omdat ik moet poepen.’ Zo opent Beth Stelling, een beroepscynicus, haar mini-special op hilarische wijze. Totdat de grappen over Amerikaanse luchtvaartbeveiliging de revue passeren: ‘Dan staan ze daar met hun latex handschoenen iedereen aan te raken. Alsof je een condoom recyclet.’ Stellings materiaal is net als Glasers anekdotes nogal vleselijk: ‘Mijn moeder heeft zich laten steriliseren. Het huis uit mijn jeugd is nu voorgoed verdwenen.’ Stelling, die als scenarist nauw samenwerkt met komedielegende Judd Apatow voor de HBO-serie Crashing , heeft in tegenstelling tot Glaser daarentegen een iets excentriekere komediestijl: haar set oogt daardoor meer coherent.

(2) Fortune Feimster

De olijke Fortune Feimster, een protegé van komiek Chelsea Handler, is na Nate Bargatze de tweede zuiderling in The Standups. Ze werd geboren in een conservatief gezin in North Carolina. Dat verklaart waarom ze pas op 25-jarige leeftijd uit de kast kwam. Die episode speelt een grote rol in haar mini-special, evenals haar vraatzucht. Ze vertelt over haar dilemma, toen Chick-fil-A (een fastfoodketen) negatief in het nieuws kwam (het bedrijf is tegen het openstellen van het huwelijk voor alle seksualiteiten): ‘Ik eet daar zo graag. Toen realiseerde ik me dat ik eerst dik ben, en dan pas lesbisch.’ Haar eerste seksuele ervaring (met een man) komt ter sprake: ‘We speelden samen op de Nintendo Super Mario Kart. Ik was Mario en hij was Luigi. We waren in het level van het champignonkoninkrijk. Toen raakte ik zijn champignon aan. Ik pakte het vast als een hete klarinet. Toen wist ik dat ik op vrouwen viel.’

(1) Deon Cole

Deze 45-jarige komedieveteraan, bekend als schrijver bij de talkshow van Conan O’Brien, steekt er met kop en schouders bovenuit. In een leren jasje komt hij zelfverzekerd het podium op, met in zijn hand zijn notities. Waarop hij zijn grappen een voor een uittest en doorstreept op zijn lijstje. Zijn humor is vanavond zwart, en daarmee bedoelt hij Afro-Amerikaans. ‘Ik ben een racist wanneer het om eten gaat. Als ik Italiaans eet moet het zijn klaargemaakt door een harige spaghettivreter. Dan wil ik borsthaar in mijn eten. Dat maakt het authentiek.’ Na een grap volgt na luid gelach telkens een stilte. Cole glimlacht, en spuwt een oneliner uit: ‘Herinneren jullie het nog toen jullie werden omschreven als de toekomst?’ Die doen het goed, net als zijn wonderlijke bespiegelingen: ‘Waarom zijn er geen zwarte pleisters? Mijn sneeën zijn toch niet Kaukasisch?’ Cole is eveneens de enige komiek die maatschappelijke problematiek ter sprake durft te brengen, zonder dit te verpakken in een grap. Hoewel ook zijn banale materiaal zeer onderhoudend is. ‘Als je rond middernacht wordt gebeld, dan wil diegene seks. Als je om 3 uur in de nacht wordt gebeld, dan stond je onderaan het lijstje.’ En een tip voor vrouwen die hun telefoonnummer weggeven aan een potentiële partner: ‘Wanneer een man zijn naam achterlaat op je voicemail, dan heeft hij geen schulden.’

The Standups, vanaf 4 juli op Netflix