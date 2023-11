Stamped from the Beginning: racisme is springlevend in de VS

Ze droegen van meet af aan een predicaat, zo zou je de titel Stamped from the Beginning kunnen interpreteren. En met ‘ze’ bedoelt auteur Ibram X. Kendi de in slavernij gebrachte mensen, en specifiek zwarte Amerikanen die in de Verenigde Staten belandden dankzij de vanaf de zestiende eeuw wijdverbreide slavenhandel. Documentairemaker Roger Ross Williams (The Apollo, 2019) verfilmde Kendi's boek Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America. Kendi komt in de film meerdere keren aan het woord. De kern van zijn betoog is misschien wel: racisme tiert nog steeds welig, ondanks wat vooral witte mensen beweren.