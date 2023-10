Squid Game: The Challenge: trailer voor competitie gebaseerd op Netflix-serie

In de competitieve realityshow strijden 456 deelnemers van over de hele wereld (ook Nederland) in door Squid Game geïnspireerde spelletjes voor een enorme geldprijs.

De Zuid-Koreaanse serie Squid Game was wereldwijd een enorme hit en door die grote populariteit verschijnt er binnenkort een spin-off in de vorm van de spelshow Squid Game: The Challenge. De reeks draait om een competitie met 456 deelnemers die strijden voor een geldbedrag van 4,56 miljoen dollar, waarbij ze verschillende door de serie geïnspireerde spelletjes moeten spelen. Daarbij moeten ze - net als in de serie - allianties sluiten terwijl concurrenten om hen heen geëlimineerd worden. In de trailer zien we een aantal - uiteraard wel minder dodelijke - variaties op de spellen uit de serie: de deelnemers maken bijvoorbeeld kennis met de enorme pop uit het red light green light spel, waarbij ook enkele spelers met paintballs beschoten worden. Overigens wordt er momenteel tevens gewerkt aan een tweede seizoen van Squid Game zelf.