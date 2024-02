Squid Game, Bridgerton en meer: Netflix blikt vooruit op series en films van 2024

Netflix onthulde vandaag een preview met films en tv-series die dit jaar bij de vod-dienst verschijnen, met onder meer een eerste blik op de nieuwe seizoenen van Squid Game en The Diplomat en nieuwe beelden van het derde seizoen van Bridgerton. Verder zien we tevens de eerste beelden van de Britse spionageserie Black Doves met Keira Knightley, van de maker van Giri/Haji, en de dramaserie Eric met Benedict Cumberbatch, van de scenarist van The Split en Shame. Op filmgebied is Back in Action een van de grote titels: de komische actiefilm markeert namelijk de terugkeer van Cameron Diaz, die te zien is samen met haar Annie-tegenspeler Jamie Foxx. Andere nieuwe films: de scifi-thriller Atlas (met Jennifer Lopez), het oorlogsdrama Six Triple Eight (met Kerry Washington) en The Union (met Mark Wahlberg).