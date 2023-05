Spike tv & de première van Midnight, Texas: fulltime entertainment met een rafelrandje • TV • 07-08-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Plof neer bij de nieuwe, eigenzinnige en enigszins losgeslagen tv-familie van Spike.

Wellicht was het je tijdens het zappen al opgevallen. Sinds een half jaar hebben we er op de Nederlandse tv een nieuwe fulltime zender bij: Spike, afhankelijk van je provider ergens verscholen tussen kanaal 12 en 20. Een zender met (nog) niet zo’n grote naamsbekendheid als FOX (hiervoor deelde Spike het kanaal met Nickelodeon), maar met een duidelijke stempel: een nieuwe, eigenzinnige en enigszins losgelagen tv-familie bij wie je elk moment van de dag neer kunt ploffen.

Dus schuif je aan voor de gefrituurde kip van Martha Stewart en Snoop Dogg bij Martha & Snoop’s Pot Luck Dinner Party, waar Martha laat zien dat ze (flauwe) grapjes kan maken (‘I wonder who’s going to be more fried by the end of this show’) en Snoop regelmatig voedselwijsheden spuit en ga je in Bar Rescue mee de kansloze cafés af met botte barconsulent John Taffy voor wie een dag niet geschreeuwd een dag niet geleefd is. Het zwarte schaap van de familie vind je in de vorm van spelleider en komiek Jeff Dye in That Awkward Game Show, waarin ouders en hun volwassen kinderen voor geld de gênantste vragen over elkaar moeten beantwoorden (voorlopig hoogte-/dieptepunt: een dochter die bekent de antieke ijslepel van oma ook ooit voor andere bezigheden dan ijsscheppen te hebben gebruikt).

Of je nu mee zoekt naar de meest vlekkeloze make-up artiest in Face Off, de strakste tatoeëerder in Ink Master, of wilt weten hoe erg Queen Latifah Marlon Wayans in gaat maken tijdens de Lip Synch Battle, het zijn allemaal series waarvan je eerst niet wist dat ze bestonden en nu eigenlijk niet meer zonder kan. Zo’n 40% van de programmering wordt internationaal afgenomen, de rest bestaat uit eigen aankopen en content, zoals de Nederlandstalige versie van Ink Master: Meester van de Lage Landen (gepresenteerd door Marco Roelofs, voormalig frontman van de Heideroosjes) en Nieky ‘The Natural’ knokt door, een kijkje achter de schermen bij kickbokster Nieky Holzken.

Reality tv met een rafelrandje is Spikes grootste kracht. Ongeacht het moment van de dag, je kan er makkelijk zo invallen. Maar de zogenoemde ‘scripted content’ is er ook, zoals de fantasyserie The Magicians en comicbook-adaptatie Wynonna Earp (Eén van Spikes meest recente series, The Mist, is in Nederland juist vanaf 25 augustus via Netflix te zien – om het allemaal maar even overzichtelijk te houden). Vanaf 8 augustus krijgt Spike NL er een nieuwe serie bij: Midnight, Texas naar de boeken van Charlaine Harris (ook de schrijfster van True Blood).

In Midnight, Texas zoekt helderziende Manfred (François Arnaud, J’ai tué ma mère, The Borgias, Blindspot) zijn toevlucht in het Texaanse gehucht dat Midnight heet, een veilige haven voor bovennatuurlijke buitenbeentjes. Zo maken we kennis met de goedaardige heks Fiji (Parisa Fitz-Henley, Reva uit Jessica Jones & Luke Cage) en haar laconieke pratende kat, een gevallen engel (Jason Lewis), een vampier op dieet (Peter Mensah), en een ‘weertijger’ (Yul Vazquez).

De ‘gewone’ mensen, zoals huurmoordenaar Olivia (Arielle Kebbel) en de zachtaardige serveerster Creek (Sarah Ramos, Parenthood), zijn in Midnight in de minderheid, maar de meeste tijd leven beide groepen op harmonieuze wijze samen. Tot het dorp wordt opgeschrikt door een brute moord.

Showrunner Monica Breen heeft als uitvoerend producent van series als Fringe, Revolution en Agents of S.H.I.E.L.D. al flink wat uren gemaakt, toch mist de pilot nog een beetje een strakke hand. In True Blood (gerund door Alan Ball) werd het universum van Bon Temps langzaam uitgebreid, hier krijg je direct een compleet kwartet aan bovennatuurlijke wezens op je bord. Het is een beetje een zooitje, maar wel een sympathiek zooitje. Wat dat betreft kan je ze geen beter thuis wensen dan bij Spike.

Spike. Onder andere in het standaard tv-pakket van Ziggo (16), KPN (13) en T-Mobile Thuis (19).

Midnight Texas, vanaf 8 augustus.