Spike TV blikt terug op leven van Heath Ledger

Er komt een tv-documentaire over het leven van Heath Ledger. Zender Spike liet alvast wat zien van I Am Heath Ledger.

Na rollen in films als 10 Things I Hate About You, The Patriot en A Knight’s Tale ontving Ledger in 2006 een Oscarnominatie voor performance als de homoseksuele cowboy Ennis in het door Ang Lee geregisseerde Brokeback Mountain. In 2009 won hij uiteindelijk een Oscar voor zijn rol als The Joker in The Dark Knight van Christopher Nolan, maar helaas gebeurde dat wel postuum. In januari 2008 was Ledger namelijk al om het leven gekomen door een onopzettelijke overdosis medicijnen. In I Am Heath Ledger blikken vrienden, familieleden en collega filmmakers terug op zijn leven en zijn carrière. De documentaire bevat ook beelden van door hemzelf geschoten homevideo’s, plus interviews met onder andere Naomi Watts, Djimon Hounsou en Ben Mendelsohn.

I Am Heath Ledger werd geregisseerd door Derik Murray, die al eerder documentaires over Bruce Lee, Johnny Cash en Chris Farley produceerde. De film gaat op 23 april in première op het Tribeca Film Festival en wordt vervolgens op 17 mei uitgezonden door Spike TV.