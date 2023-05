Spike Lee maakt She’s Gotta Have It als serie • Nieuws • 17-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix bestelt tien afleveringen van She’s Gotta Have It. De serie is een moderne remake van de gelijknamige romantische komedie uit 1986, destijds het debuut van regisseur Spike Lee.

De serie richt zich wederom op Nola Darling; een hedendaagse vrouw in Brooklyn, New York. Als bijna dertiger weet ze nog steeds niet wie ze precies is en heeft ze moeite om haar tijd te verdelen tussen haar werk als artieste en haar sociale contacten. Onder die contacten bevinden zich maar liefst drie totaal verschillende minnaars. Spike Lee zal alle dertig minuten durende afleveringen zelf gaan regisseren. Het idee voor de serie is afkomstig van Tonya Lewis Lee, zijn vrouw en tevens productiepartner. De She's Gotta Have It -serie werd eerder beoogd door Showtime, maar gaat nu toch naar Netflix.

De filmversie van She’s Gotta Have It werd in 1985 in twee weken opgenomen, voor een budget van 175.000 dollar. De rollen werden toen vooral gespeeld door mensen die Lee kende van school. De regisseur zou vervolgens in 1989 definitief doorbreken met het sociale drama Do The Right Thing. Daarna maakte hij nog films als Malcolm X , Clockers , He Got Game en het voor zijn doen iets commerciëlere Inside Man.