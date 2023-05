Het spel wordt gevaarlijk in promo van Sherlock S4

Over enkele weken start de BBC met het vierde seizoen van Sherlock. Bekijk Benedict Cumberbatch in een nieuwe preview.

De fans moesten lang wachten op een nieuwe seizoen, aangezien de laatste aflevering van Sherlock – als je de special The Abominable Bride van begin dit jaar niet meetelt – werd uitgezonden in januari 2014. Sherlock -bedenkers Mark Gatiss en Steven Moffat gaven al wat cryptische hints over wat we van de volgende reeks kunnen verwachten, maar over het algemeen worden de nieuwe verhalen goed geheim gehouden. Wel zagen we alvast een foto van Holmes’ rechterhand John Watson (Martin Freeman) met zijn nieuwe baby. De nieuwe trailer laat tevens meer zien van een nieuwe tegenstander van Holmes en Watson, die wordt gespeeld door Toby Jones ( Wayward Pines ). Voor de camera keren verder onder andere Rupert Graves, Una Stubbs en Louise Brealey terug. Het vierde seizoen van Sherlock bestaat wederom uit drie heel lange afleveringen. De eerste daarvan, getiteld The Six Thatchers, gaat op 1 januari 2017 in première op BBC 1.