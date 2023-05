Het spel gaat verder in Sherlock S4 teaser • Nieuws • 25-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Benedict Cumberbatch was aanwezig op Comic-Con om een nieuwe trailer voor Doctor Strange te laten zien, maar dat was nog niet alles. Op de beurs werden namelijk ook de eerste beelden getoond van het vierde seizoen Sherlock. De serie komt terug in 2017.

Nadat ze in het losstaande The Abominable Bride het Victoriaanse Londen onveilig maakten, zijn Sherlock Holmes (Cumberbatch) en John Watson (Martin Freeman) voor het vierde seizoen weer te vinden in het heden. Ze krijgen wederom gezelschap van onder meer Mrs. Hudson (Una Stubbs), Lestrade (Rupert Graves) en Mary Morstan (Amanda Abbington). Toby Jones (Dobby in Harry Potter ) debuteert dit seizoen als een nieuwe schurk. De makers van Sherlock lieten doorschemeren dat ze na het vierde seizoen nog graag door zouden gaan met de serie, zolang Cumberbatch en Martin het niet te druk krijgen en beschikbaar blijven.