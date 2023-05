Speelfilmversie van Penoza in de maak • Nieuws • 16-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Volgens producent NL Film wordt de Nederlandse misdaadserie Penoza na het vijfde seizoen voorzien van een speelfilm. Er zou binnenkort begonnen worden aan het script.

In Penoza begeeft huisvrouw Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) zich na de moord op haar man – en misdadiger – Frans (Thomas Acda) noodgedwongen zelf in het criminele circuit. Ze groeit vervolgens uit tot één van de grootste spelers in de drugshandel. Volgens NL Film zal de Penoza -film de actie gedeeltelijk verplaatsen naar het buitenland. Wanneer hij precies in de bioscoop verschijnt, is nog niet duidelijk. Eerst is het de beurt aan het vijfde seizoen van de serie, dat in september 2017 debuteert op televisie. De cast is voor het nieuwe seizoen nog volledig intact gebleven. Wel zijn Max Porcelijn ( Plan C ), Michiel Jaarsveld ( Stellenbosch ) en Willem Gerritsen ( Renesse ) aangesteld als nieuwe regisseurs. Penoza -bedenker Diederik van Rooijen zal dit keer geen afleveringen regisseren, want hij werkt momenteel in Hollywood aan onder meer een remake van de Hitchcock-klassieker The Birds.

In 2014 werd Penoza genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring voor het beste tv-programma. In een aantal landen werd de serie ook voorzien van een remake. Zo werkte Dexter -producente Melissa Rosenberg (inmiddels showrunner van het succesvolle Jessica Jones op Netflix) aan een Amerikaanse versie getiteld Red Widow , met Radha Mitchell ( Man on Fire ) in de rol van Hendrickx. Red Widow werd echter al na 1 seizoen door ABC van de buis gehaald.