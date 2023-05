Speciale kerstaflevering van Sense8 onderweg • Nieuws • 05-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Fans van Sense8 krijgen een cadeautje met de feestdagen. Deze maand debuteert Netflix namelijk een speciale kerstaflevering van de serie.

Sense8: A Christmas Special krijgt een speelduur van twee uur en is vanaf 23 december te zien bij Netflix. Dat is dus ruim voor de aanvang van het tweede seizoen van de serie, dat op 5 mei 2017 bij de streamingdienst in première gaat. Sense8 draait om acht mensen van over de hele wereld, die mentaal en emotioneel met elkaar gelinkt blijken te zien. Deze ‘sensates’ moeten uiteindelijk allemaal samenkomen, om uit handen te kunnen blijven van een organisatie die ze wil neutraliseren. De serie werd bedacht door de broers – of eigenlijk inmiddels zusters – Wachowski. Het tweetal debuteerde ooit met de erotische thriller Bound (met Gina Gershon en Jennifer Tilly) en werd later wereldberoemd met The Matrix. Een paar jaar terug maakten ze Cloud Atlas , samen met de Duitse regisseur Tom Tykwer ( Run Lola Run ), die ook verschillende afleveringen van Sense8 regisseerde.