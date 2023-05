South Park-duo weet zich geen raad met Trump • Nieuws • 04-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Trey Parker en Matt Stone weten niet hoe ze Donald Trump belachelijk moeten maken. En dat heeft gevolgen voor South Park.

‘Satire is inmiddels realiteit geworden’, verklaarden de makers van de komische tekenfilm tegenover de Australian Broadcasting Company. De opkomst van Trump werd in de laatste reeks afleveringen gereflecteerd door de verhaallijn van een schaamteloze Mr. Garrison, die in de serie tot zijn eigen verbazing de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. ‘Het was toen al lastig om er grappen over te maken. We konden het gewoon niet bijhouden en alles wat er in het echt gebeurde was veel grappiger dan de dingen die we zelf konden bedenken.’ Het tweetal wil nu eerst bekijken hoe alle ‘komedie’ binnen de regering zich verder ontwikkelt. ‘Mensen denken dat we blij zijn met wat er gebeurt, omdat het animo levert voor veel grappen, maar zo voelt dat zeker niet. We denken dat het straks alleen nog maar moeilijker gaat worden om er humor in te vinden.’

South Park is zeker van nog tenminste drie nieuwe seizoenen op Comedy Central. Ook verschijnt er dit jaar een nieuwe videogame gebaseerd op de serie.