South Park-aflevering nog snel herschreven

De makers van South Park moesten hun laatste aflevering vlak voor uitzending nog snel aanpassen. In de originele versie werd Hillary Clinton namelijk president.

Het razendsnel persifleren van gebeurtenissen in het nieuws is – zeker de laatste jaren – zo’n beetje het handelsmerk van de serie geworden. Tegenwoordig kunnen bedenkers Trey Parker en Matt Stone namelijk binnen zes dagen een aflevering bedenken en op de zender krijgen. De schrijvers hadden ingecalculeerd dat Clinton de race zou winnen en in de aflevering The Very First Gentleman was dan ook te zien hoe dat gebeurde. Op het laatste moment moest het worden omgegooid om de overwinning van Trump te reflecteren. De titel van de aflevering werd veranderd in Oh Jeez en in de preview was al terug te zien hoe de familie Marsh praat over de onverwachte uitslag. In South Park doet een Trump-achtige Mr. Garrison – inclusief oranje gezicht – mee aan de verkiezingen.

Acht jaar geleden ontsnapten de makers aan een gelijksoortig scenario. In de aflevering About Last Night gokten ze destijds op een presidentschap van Obama, zonder een mogelijk alternatief achter de hand te hebben. Die gok bleek toen de juiste te zijn. South Park is momenteel op Comedy Central bezig aan zijn twintigste seizoen.