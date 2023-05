Soundtrack: Westworld • Muziek • 11-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Westworld was een van de revelaties van 2016. De HBO-serie, over een futuristisch themapark met robots, heeft een intrumentale soundtrack met originele muziek, maar ook met covers van klassieke hits.

De muziek van Westworld , dat het best bekeken eerste seizoen van een HBO-serie was, is gemaakt door de componist Ramin Djawadi. Hij schreef originele muziek, zoals het intronummer van de serie, maar het meest opvallend zijn zijn instrumentale covers van popnummers.

Zo is de muziek van Radiohead het meest prominent aanwezig op de soundtrack. Djawadi speelt bewerkingen van de nummers ‘No surprises’, ‘Motion picture soundtrack’, ‘Fake plastic trees’ en ‘Exit music (for a film)’ van de Britse band.

Daarnaast is er materiaal te horen van onder anderen Amy Winehouse (‘Back to black’), The Rolling Stones (‘Paint it black’), The Cure (‘A forest’) en Soundgarden (‘Black hole sun’).

Beluister de volledige soundtrack van het eerste seizoen van Westworld hieronder.