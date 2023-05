Soundtrack: War Machine • Muziek • 07-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De satirische oorlogsfilm War Machine is misschien niet al te serieus, de soundtrack is dat wel. Die is namelijk afkomstig van de Australische muzikant Nick Cave.

Cave maakte de soundtrack in samenwerking met Warren Ellis, een van de bandleden van zijn Bad Seeds. Het duo maakt al jarenlang muziek voor films en series, waaronder The Road, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford en The Proposition. Vorig jaar verzorgden de twee de muziek voor de serie Mars van National Geographic.

De muziek die de Australiërs maakten voor War Machine , de film met Brad Pitt die onlangs op Netflix verscheen, is wederom instrumentaal. 'We wilden muziek maken die zowel licht als donker is, die zowel voortstuwt als gas terug neemt,' laten ze in een persbericht weten. 'Daarvoor hebben we een soort spirituele elektronica gecreëerd, die de melancholie en de absurditeit rond de oorlog in Afghanistan moest vangen.'

Beluister de soundtrack van War Machine hieronder.