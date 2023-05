Soundtrack: T2 Trainspotting • Muziek • 22-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Trainspotting is niet alleen een van de meest iconische speelfilms van de jaren 90, ook de soundtrack groeide uit tot een ware cultfavoriet. Weet de muziek van het vervolg net zo'n impact te maken?

De meest memorabele momenten uit Trainspotting (1996) zijn niet los te zien van de muziek die de scènes ondersteunde. De opening, met het legendarische 'choose life'-monoloog van hoofdpersoon Renton (Ewan McGregor) kreeg nog meer gewicht door Iggy Pop's 'Lust for life'. We zagen diezelfde Renton door het tapijt zakken na een overdosis met 'Perfect day' van Lou Reed op de achtergrond en danceband Underworld brak door na het gebruik van 'Born slippy' in de slotscène.

Op de soundtrack van vervolg T2 Trainspotting wordt, net als in de film zelf, uitgebreid verwezen naar het origineel. 'Lust for life' is wederom te horen, net als een remix van 'Born slippy' en een instrumentale pianoversie van 'Perfect day'. En met 'Radio ga ga' van Queen, 'Relax' van Frankie Goes To Hollywood en 'It's like that' van Run-D.M.C. zijn er ook nog eens genoeg klassiekers te horen.

Nieuwe muziek is er overigens ook. Opvallend aanwezig op de soundtrack is het hiphoptrio Young Fathers, dat maar liefst drie keer terugkomt. In Engeland timmert de groep hard aan de weg, Young Fathers won zelfs de felbegeerde Mercury Prize, maar daarbuiten is een doorbraak nog niet aan de orde. Misschien dat T2 Trainspotting, net als twintig jaar geleden voor Underworld, het verschil maakt.

Dat zou ook kunnen voor Wolf Alice, de indieband waarvan het donkere nummer 'Silk' op een vitaal moment in de film te horen is. Verder is er met Fat White Family en The Rubberbandits nog meer nieuw talent terug.

Beluister de soundtrack van T2 Trainspotting hieronder.