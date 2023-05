Soundtrack: This Is Us • Muziek • 12-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een van de meest verrassende hits van 2016 was This Is Us, de serie die huis-tuin-en-keukenleed naar voren brengt. Ook de soundtrack staat vol tranentrekkers.

De serie, die sinds vorige week op FOX wordt uitgezonden, zorgde bij onze recensent minstens een keer per aflevering voor een moment waarop de zakdoekjes tevoorschijn gehaald moesten worden. Een factor die daarin meespeelt, is de muziek.

Zo zijn er oldies als het emotionele ‘Into the mystic’ van Van Morrison, ‘Northern sky’ van Nick Drake en ‘The wind’ van Cat Stevens te horen. Die tracks, voornamelijk rustig werk, worden afgewisseld door hedendaagse artiesten als Sufjan Stevens (met het prachtige ‘Death with dignity’), Jim James (‘The world's smiling now’) en Damien Rice (‘9 crimes’).

Het is uiteraard niet alleen rustig, tracks van Madonna (‘Borderline’), Paul Simon (‘You can call me Al’) en Ringo Starr (‘Photograph’) zorgen ook voor upbeat momenten, maar de soundtrack van This Is Us doet het beter op een kalme avond dan op een feestje.

Een leuke extra is dat de makers van This Is Us ook op maat gemaakte playlists aanleveren. Aangezien muziek en verjaardagen een belangrijke rol in de serie spelen, is het hier mogelijk om een playlist met de muziek uit de week waarin je geboren bent samen te stellen.

De soundtrack van This Is Us is hieronder te beluisteren.