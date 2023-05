Soundtrack: The People v. O.J. Simpson • Muziek • 01-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het verhaal van de rechtszaak tegen OJ Simpson is meeslepende wijze verteld in de serie The People v. O.J. Simpson – nu ook op Netflix. De soundtrack neemt je mee naar de jaren 90, waarin het proces plaatsvond.

Een blik op de lijst met nummers maakt meteen duidelijk in welk decennium we onszelf bevinden. Met nummers van Seal ('Kiss from a rose'), Michael Bolton ('I said I loved you... But I lied') en TLC ('What about your friends') gaan we rechtstreeks terug naar de jaren 90 in de serie die vanaf vandaag op Netflix te zien is.

Uit die periode is ook veel zwarte muziek te horen. Passend, aangezien de verhoudingen tussen rassen in het Amerika in de jaren na Rodney King een grote rol spelen in de serie. En dus komen Public Enemy ('Fight the power'), Coolio ('Fantastic voyage') en Ice Cube ('Bop gun') ook terug in de soundtrack.

Zwarte muziek is er overigens ook uit eerdere periodes: The People v. O.J. Simpson balanceert tussen pop en rap uit de jaren 90 en klassieke soul. Zo komen Otis Redding en Nina Simone meerdere keren terug in de soundtrack, evenals The Isley Brothers en Roberta Flack.