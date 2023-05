Soundtrack: The OA • Muziek • 21-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Afgelopen vrijdag was-ie er ineens, The OA, de nieuwe Netflix original-serie. De reeks werd pas kort van tevoren aangekondigd met een raadselachtige campagne. De soundtrack weet het gevoel van mysterie nog sterker neer te zetten.

Centraal in The OA staat Prairie, de blinde vrouw die zeven jaar na haar verdwijning ineens weer, mét zicht, opduikt. Ze verzamelt een bont gezelschap van de lokale middelbare school (onder anderen een docent, een pestkop en een stille leerling) bij elkaar om haar verhaal aan te vertellen.

De muziek die aan Prairie gekoppeld wordt is vooral instrumentaal, modern werk van artiesten als Nils Frahm, Ben Frost en Discovery. De agressieve Steve krijgt weer een heel andere stijl mee, met hiphoptracks als 'Norf norf' van Vince Staples en 'Boom' van Le1f.

Zo is het grootste deel van de soundtrack van The OA modern, met een lichte neiging naar klassiek, met soms een uitstap naar experimentele indie (Beach House, Majical Cloudz) en hiphop. Bekend werk is er ook: het schoolkoor zingt een fraaie a-capellaversie van 'Better man' van Pearl Jam en we horen ook 'You get what you give', de jaren 90-hit van New Radicals.

Nog een leuk detail: één keer is werk van Kyle Dixon en Michael Stein te horen, afkomstig van de soundtrack van die andere nieuwe Netflixsensatie: Stranger Things.

Beluister de volledige soundtrack van het eerste seizoen van The OA hieronder.