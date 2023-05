Soundtrack: The Get Down • Muziek • 18-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Baz Luhrmann’s muzikale serie The Get Down vertelt het verhaal van The Bronx in de jaren 70, waar de hiphop en de disco opkwam. Aan de soundtrack is – vanzelfsprekend – veel aandacht besteed.

Zowel oud en nieuw komt langs op de soundtrack van The Get Down , het nieuwste project van Luhrmann, die bekend is van films als Moulin Rouge en Romeo and Juliet. Een klassiek disconummer als ‘Bad girls’ van Donna Summer komt bijvoorbeeld langs, maar de regisseur heeft ook veel nieuwe nummers op laten nemen.

Daarvoor heeft Luhrmann veel grote namen bereid gevonden om mee te helpen. Zo is Christina Aguilera (met wie de filmmaker ook al samenwerkte voor de soundtrack van Moulin Rouge ) te horen op ‘Telepathy’, waarin ze wordt bijgestaan door Nile Rodgers. De gitarist zat met zijn band Chic middenin de opkomst van de disco en scoorde onlangs nog een hit met de Daft Punk-samenwerking ‘Get lucky’.

Verder is er ook hiphop te horen, bijvoorbeeld van Nas (die The Get Down mede produceerde). Leon Bridges en Michael Kiwanuka zorgen voor een bluesy, soulvolle toevoeging aan de soundtrack. Ook acteurs uit de serie komen langs op de soundtrack, zoals Justice Smith (niet de zoon van) en Jayden Smith (wél de zoon van).

Beluister de soundtrack van The Get Down hieronder.