Soundtrack: The Deuce

Wanneer David Simon (The Wire) een serie maakt, dan beginnen wij op te letten. Zijn nieuwe reeks The Deuce speelt zich in de jaren 70 en 80 af, met een soundtrack die ons gelijk die tijd in trekt.

The Deuce richt zich op de jaren 70 en 80 in Manhattan, tijdens de hoogtijdagen van prostitutie en porno. We zien een cast met grote sterren, waaronder James Franco en Maggie Gyllenhaal.

Ondanks het feit dat The Deuce pas op 10 september in première gaat, heeft HBO al een voorproefje gegeven van de soundtrack van de serie. Het gaat vooral om soulmuziek, met namen als Curtis Mayfield, The Isley Brothers, Marvin Gaye en Kool & The Gang.

De (voorlopige) soundtrack van The Deuce is hieronder te beluisteren. Na iedere aflevering wordt de lijst bijgewerkt.