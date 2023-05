Soundtrack: The Affair • Muziek • 24-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Showtime-serie The Affair intrigeert vanwege de tegenstrijdige verhalen van de hoofdpersonen. De soundtrack wekt datzelfde gevoel op.

The Affair , waarvan het derde seizoen onlangs begon, vertelt het verhaal van schrijver Noah en serveerster Alison, beiden getrouwd, die een affaire hebben. De twee hoofdpersonen vertellen aan een agent wat ze hebben meegemaakt, maar herinneren zich alles net even anders.

Zo kennen de gebeurtenissen in de serie twee gezichten, en dat geldt voor de soundtrack ook. Aan de ene kant horen we de nodige klassiekers langskomen: ouderwetse country, zoals ‘Jackson’ van Johnny Cash en June Carter of ‘Why'd you come in here lookin’ like that’ van Dolly Parton. Het zijn de nummers die horen bij Alison, geboren en getogen in een klein, typisch Amerikaans stadje.

Aan de andere kant horen we modernere alternatieve artiesten, die meer bij de stadse Noah passen. Bijvoorbeeld de Amerikaanse singer-songwriter Damien Jurado met het licht psychedelische ‘Silver Timothy’ of Glass Animals met lome beats op het nummer ‘Black Mambo’.

Zo is de soundtrack van The Affair een verrassende combinatie van bekende meezingers (Earth, Wind & Fire met ‘September’) en experimentele, nieuwere geluiden als Angus & Julia Stone en Elbow. Beluister de muziek uit het eerste seizoen hieronder.