Soundtrack: The 100 • Muziek • 29-07-2017

Waar luister je naar in een post-apocalyptische samenleving, waarin 100 jongeren vanuit de ruimte terug naar de aarde zijn gestuurd? Populaire folk-rock. En Dotan.

De populaire scifi-serie, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Kass Morgan, is net begonnen aan zijn vijfde seizoen. En de reeks doet het nog altijd goed: ook een zesde seizoen werd onlangs aangekondigd

Met de muzikale selectie is ook weinig mis: er komen enkele grote klassiekers zoals 'Exit Music (For A Film)' van Radiohead of 'Werewolves of London' van Warren Zevon voorbij.

Maar daarnaast zijn het toch vooral moderne tracks die langskomen in de serie. Denk aan artiesten als Ben Howard ('Promise'), Imagine Dragons ('Radioactive') en RY X ('Deliverance'). En er is zelfs Nederlandse inbreng: met de nummers 'Home' van social media-fenomeen Dotan en 'Party Crasher' van Mozes and the Firstborn.

Beluister de soundtrack van The 100 hieronder.