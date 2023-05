Soundtrack: Stranger Things • 01-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Alles aan Stranger Things ademt jaren 80. Van het verhaal tot de Spielberg-achtige sfeer. Ook de soundtrack helpt behoorlijk mee.

Voor het geluid van de serie – waaronder het mysterieuze introdeuntje – schakelden de Duffer Brothers muzikanten Kyle Dixon en Michael Stein in. Hij liet zich helemaal gaan op de synthesizers, een jaren 80-instrument bij uitstek. Hun werk is genomineerd voor de Grammy voor beste tv-soundtrack. Beluister de muziek die Dixon en Stein voor Stranger Things maakten hieronder.

Maar daar houdt het niet op. In de serie wordt namelijk ook nog eens een verzameling aan klassieke bestaande nummers gebruikt. Zo horen we jaren 80-tracks als ‘Should I stay or should I go’ van The Clash, ‘Waiting for a girl like you’ van Foreigner, ‘Africa’ van Toto en ‘Nocturnal me’ van Echo & the Bunnymen.

De serie, die zo’n verrassende hit was in het afgelopen jaar, laat in slechts acht afleveringen een indrukwekkende muzikale selectie horen. Beluister de rest van de soundtrack hieronder.