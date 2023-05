Soundtrack: Song to Song • Muziek • 10-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ook al is Song to Song als film misschien niet wat ervan verwacht werd, de soundtrack van het werk van regisseur Terrence Malick is uitstekend.

Song to Song vertelt het verhaal van een liefdesdriehoek van personages die zich in de muziekscene van Austin, Texas begeven. In die stad vindt jaarlijks het South by Southwest-festival plaats, dé showcase voor veelbelovende artiesten. Het is dus niet verrassend dat de film, waarin onder anderen Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender en Natalie Portman spelen, een grote focus op muziek legt.

Zo verschijnen er de nodige artiesten in Song to Song, waaronder Lykke Li (bekend van de originele versie van ‘I follow rivers’), Patti Smith, Iggy Pop en Black Lips. Deze artiesten zijn logischerwijs ook uitgebreid vertegenwoordigd op de soundtrack van de film. Daarnaast varieert de muziek in Song to Song enorm. We horen de brutale Zuid-Afrikaanse hiphop van Die Antwoord, afgewisseld met werk van Bob Dylan en Otis Redding. De abstracte indie van Thee Oh Sees maakt ineens weer ruimte voor enkele klassieke stukken.

De verrassende soundtrack van Song to Song is hieronder te beluisteren.