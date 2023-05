Soundtrack: Snatch • Muziek • 26-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De film van Guy Ritchie uit 2000 groeide uit tot een culthit, de serie moet een eigentijds beeld geven van het Britse gangstermilieu. En dat eigentijdse horen we duidelijk terug in de soundtrack.

Qua muziek is het verschil tussen het origineel en de tv-remake van Snatch enorm. Waar Guy Ritchie niet bang was om oud werk te gebruiken (denk aan The Stranglers, James Brown, The Specials), zijn de sleutelwoorden in deze nieuwe versie vooral ‘nieuw’ en ‘hip’.

En met die zoekwoorden in het achterhoofd hebben de makers een prima selectie gemaakt. ‘Restless year’ van Ezra Furman is een heerlijk springerige indietrack, en het brutale cockneygeluid van Jamie T. op ‘Tinfoil boy’ doet het ook goed. Het gaat er ook vaak pittig aan toe op de soundtrack: ‘Spit it out’ van Slaves is een rauw punknummer, terwijl Chase & Status met ‘NRG’ voor drum & bass zorgen.

Opvallend is overigens ook de Belgische aanwezigheid in de muziek van Snatch. De Vlaamse band Balthazar is met twee tracks (‘Nightclub’ en ‘Bunker’) vertegenwoordigd, en ook Warhaus komt voorbij, met het nummer 'Beaches'.

De eerste afleveringen van de tv-serie overtuigden onze recensent nog niet helemaal , maar qua muziek heeft Snatch een prima selectie. Beluister de soundtrack hieronder.