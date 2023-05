Soundtrack: Shameless • Muziek • 04-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Britse versie van Shameless hield er vier jaar geleden alweer mee op, maar de Amerikaanse remake is still going strong. Mede dankzij een soundtrack vol fraaie alternatieve rock – mét Nederlandse inbreng.

De serie rond de familie van de alcoholist Frank Gallagher (een glansrol voor William H. Macy) maakt zich op voor het achtste seizoen. De muziek van de eerste zeven reeksen is samengevat in de onderstaande Spotify-playlist.

In die playlist horen we veel alternatieve rock, zoals het catchy intronummer 'The luck you got' van The High Strung, maar ook werk van acts als Eels ('Beginner's luck'), Spoon ('Trouble comes running') en Kurt Vile ('Feel my pain'). Met nummers van FIDLAR ('Wait for the man'), Jimmy Eat World ('Littlething') en Me First and the Gimme Gimmes ('I only want to be with you') is er ook stevigere punk aanwezig.

Maar het meest opvallend (voor ons) is de Nederlandse inbreng op de soundtrack van Shameless. Zo was voormalig DWDD-huisband Tangarine in het zevende seizoen te horen met 'Motion of light'. Daarnaast komt 'This is the end of everything' van Moss voorbij en zijn er meerdere nummers van Beans & Fatback te horen.

Beluister de soundtrack van Shameless hieronder.