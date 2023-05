Soundtrack: Sense8 • Muziek • 12-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Seoul, San Francisco, Nairobi: Sense8 speelt zich over de hele wereld af. Die diversiteit is duidelijk terug te horen op de soundtrack.

Het leek even alsof fans van Sense8 hun serie zonder afsluiting vaarwel moesten zeggen, totdat Netflix onlangs nog één laatste special aankondigde. Om alvast in de stemming te komen, is de soundtrack hieronder te beluisteren.

De avonturen van de acht ‘Sensates’ worden begeleid door allerlei genres en stijlen. Soms is de muziek dromerig. Zo klinken er nummers van The Antlers, Sigur Rós, Moby en de prachtige cover van ‘Knockin' on heaven’s door’ van Antony and the Johnsons.

Maar met acts als Pantera en The Who is er ook nog genoeg rockends te horen. Daar tussenin horen we zowel Mozart als Avici. En een van de meest memorabele tracks op de soundtrack is ‘What’s up’ van Four Non Blondes, het nummer dat door de gehele cast wordt gezongen in het eerste seizoen.