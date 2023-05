Soundtrack: The Night Manager • Muziek • 08-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Intrige genoeg in miniserie The Night Manager, concludeerden wij onlangs. En ook de soundtrack klinkt heerlijk mysterieus.

‘Een spionagethriller zoals het hoort,’ schreef De Lagarde onlangs over The Night Manager, de serie met Tom Hiddleston en Hugh Laurie. De reeks is gebaseerd op het boek van John le Carré, waarin een nachtportier moet infiltreren bij een wapenhandelaar.

De componist Victor Reyes is verantwoordelijk voor de soundtrack, die de spanning alleen nog maar verhoogt. De Spanjaard ontving dan ook twee Emmy-nominaties voor zijn werk aan The Night Manager. Met instrumentale werken als ‘Maybe you killed her’ en ‘He never told me his real name’ is het duidelijk dat we met een ouderwetse spionagethriller te maken hebben. Reyes weet kalm en opzwepend af te wisselen in intrigerende muziekstukken, die ook zonder kennis van de serie de moeite waard zijn.

Beluister de soundtrack van The Night Manager hieronder.