Soundtrack: Nashville

Twee countryzangeressen gaan de strijd aan met elkaar in de serie Nashville. En aangezien de muziek zo'n centrale rol heeft in het verhaal, schenken de producenten er veel aandacht aan.

De nummers die te horen zijn in de Amerikaanse dramaserie, worden door de acteurs zelf ingezongen. Dus actrice Connie Britton is daadwerkelijk te horen als haar karakter Rayna James, evenals Hayden Panettiere als Juliette Barnes.

En om die acteurs goed te laten klinken, heeft het Nashville -team een sterk productieteam ingeschakeld. In het eerste seizoen zat T Bone Burnett, die eerder al werkte met onder anderen Bob Dylan, Roy Orbison, Counting Crows en Elvis Costello, achter het mengpaneel. In latere seizoenen nam Buddy Miller, die weer samenwerkte met Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Robert Plant, die taak over.

De aandacht voor de muziek is duidelijk een goede zet geweest: Nashville is niet alleen als tv-serie een hit geworden, ook de soundtracks doen het goed. De albums met muziek uit de serie komt steevast hoog in de Amerikaanse country hitlijsten terecht.

Beluister de muziek uit Nashville hieronder.