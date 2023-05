Soundtrack: Narcos • Muziek • 27-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het derde seizoen van Narcos ging begin deze maand – met veel positieve kritieken – in première. Hoe is de muziek van deze jaargang van de Netflix Original?

Narcos opent al vanaf de eerste aflevering met ‘Tuyo’, het nummer dat Rodrigo Amarante speciaal voor de serie schreef . Maar de rest van de muziek is afkomstig uit de periode waarin de serie zich afspeelt: het eind van de jaren 80 en de vroege jaren 90.

En met de volledig Spaanse soundtrack zijn de makers ook in het derde seizoen voor de authenticiteit gegaan. We horen onder andere het nummer ‘Dos gardenias’ van Angel Canales, dat in 1997 bekend wordt in de uitvoering van Buena Vista Social Club. Of de salsa van ‘Ofensa’ van Los Pamperos.

Beluister de soundtrack van het derde seizoen van Narcos hieronder.

Daarnaast heeft componist Pedro Bromfman een instrumentale soundtrack voor de nieuwe reeks gemaakt. Die is hieronder te horen.