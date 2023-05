Soundtrack: Mr. Robot • Muziek • 29-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bij een serie als Mr. Robot, die om hacken draait, verwacht je een futuristische soundtrack. Toch schuwt de reeks de klassiekers niet.

Mr. Robot draait om de programmeur Elliott Alderson, die gerekruteerd wordt om deel uit te maken van een hackerscollectief. Bij dat thema past elektronische, futuristisch klinkende muziek – wat dat betreft stelt de soundtrack niet teleur.

Zo horen we het dreunende 'Fist of God' van MSTRKRFT, de experimentele tonen van 'An ending (ascent)' van Brian Eno of de synthesizertonen van Holy Fuck in het nummer 'Lovely Allen'. Maar de makers van Mr. Robot zijn niet bang om andere genres te laten horen. Zoals het croonerige 'If you go away' van Neil Diamond en 'Highwayman', het nummer van de gelijknamige countryformatie van Johnny Cash, Waylon Jennings en Willie Nelson. Hiphop is er ook, met bijdragen van 2Pac ('Dear mama') en Mos Def ('Quiet dog').

En naast klassiekers als 'Take me home' van Phil Collins en 'You don't have to say you love me' van Dusty Springfield staat de soundtrack van de serie ook vol met letterlijke klassieke muziek. Zo komen er meerdere werken van Mozart en Beethoven terug in Mr. Robot.

De volledige genreoverstijgende soundtrack van Mr. Robot is hieronder te beluisteren.