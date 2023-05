Soundtrack: Mindhunter • Muziek • 18-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De nieuwe Netflix Original Mindhunter volgt FBI-agenten in de jaren 70. Verwacht op de soundtrack dus vooral veel classic rock.

Mindhunter is afkomstig uit de koker van Seven en Fight Club-regisseur David Fincher, al is de reeks qua toon nog het meest vergelijkbaar met zijn film Zodiac. De reeks volgt de agenten Holden Ford en Bill Tench, die in de jaren 70 een van de eerste profilers zijn.

De makers van Mindhunter omarmen het decennium waarin hun serie zich afspeelt overduidelijk, wat blijkt uit enorme hits van Toto ('Hold the line'), Steve Miller Band ('Fly like an eagle'), Talking Heads ('Psycho killer') en Gerry Rafferty ('Baker Street').

En dan zijn er ook nog hits van Meat Loaf, Led Zeppelin en David Bowie. Kortom: de soundtrack van Mindhunter laat zich beluisteren als een prima uur op een classic rockzender.

Beluister de soundtrack van Mindhunter hieronder.