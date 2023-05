Soundtrack: Mars • Muziek • 14-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De serie Mars van National Geographic vertelt het verhaal van een groep astronauten die in 2033 naar de rode planeet afreist. De soundtrack is gemaakt door Nick Cave en Warren Ellis.

De zesdelige miniserie (geproduceerd door Ron Howard) is een combinatie tussen een scifi-serie en een documentaire, met interviews met experts uit het vakgebied. Het is de duurste serie die National Geographic ooit maakte.

Nick Cave en zijn muzikale partner Warren Ellis (het duo werkt ook al jaren samen in The Bad Seeds en Grinderman) maakten de soundtrack. Op het titelnummer is de stem van de Australische zanger te horen, de rest van het album is instrumentaal. De muziek heeft een orkestraal, mysterieus karakter.

Cave an Ellis maakten al vaker soundtracks, zoals die van de speelfilm Hell or High Water eerder dit jaar. Daarvoor maakten de Australiërs de muziek bij onder andere The Road , The Proposition , Lawless en The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford.

Nick Cave bracht eerder dit jaar het album Skeleton tree uit met zijn Bad Seeds. Het was het eerste album na de dood van zijn vijftienjarige zoon Arthur. Over de totstandkoming van die plaat verscheen de documentaire One more time with feeling.

Beluister de soundtrack van Mars hieronder.