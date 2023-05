Soundtrack: Luke Cage • Muziek • 05-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Met Luke Cage beloofden de makers een ‘Wu-Tang-ificatie’ van het Marvel universum. En dus staat de soundtrack van de Netflixserie vol met klassieke hiphop.

Luke Cage is de meest recente toevoeging aan het universum van Marvel, waar ook superhelden als The Avengers , Daredevil en Jessica Jones hun opwachting maken. Cage (vaardigheden: bovennatuurlijke kracht en een ondoordringbare huid) komt uit Harlem, de wijk in New York die een belangrijke rol in de opkomst van de hiphop speelde.

En muziek speelt overduidelijk een belangrijke rol in Luke Cage. De serie kent een instrumentale soundtrack, die speciaal voor de reeks geschreven is, waaraan Ali Shaheed Muhammad van het vermaarde rapperscollectief A Tribe Called Quest meewerkte. Bovendien is iedere aflevering van het eerste seizoen vernoemd naar nummers van hiphopduo Gang Starr.

Daarnaast staat de soundtrack vol met klassieke raptracks. Zo horen we enorme namen als 2Pac, Wu-Tang Clan, Nas en Ol’ Dirty Bastard. En naast hiphop is er ook plek voor soul, met tracks van Isaac Hayes, Marvin Gaye en Nina Simone, of de blues van John Lee Hooker.

Beluister de soundtrack van Luke Cage hieronder.