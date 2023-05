Soundtrack: GLOW • Muziek , Feature • 28-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De meest recente Netflix Original-serie is de worstelcomedy GLOW, die zich middenin de jaren 80 afspeelt. De soundtrack doet dan ook meteen denken aan de hoogtijdagen van de spandex.

Verwacht geen hoogstaande, muzikaal vernieuwende tracks op de soundtrack van GLOW . Nee, de reeks over de gefrustreerde actrice Ruth Wilder (Alison Brie), die in de worstelwereld terecht komt, blaast de ene na de andere guilty pleasure voorbij.

Zo opende de trailer met de glamrockers van Quiet Riot en hun nummer ‘Cum on feel the noize’ (let op de spelling). Het is een thema voor heel de soundtrack: bands met grote kapsels en grote refreinen. Zoals ‘Livin’ on a prayer’ van Bon Jovi, ‘Paradise City’ van Guns n’ Roses en ‘Rock you like a hurricane’ van Scorpions. Toevoegingen als Tom Jones en Pet Shop Boys maken het plaatje helemaal compleet.

Beluister de soundtrack van GLOW hieronder.