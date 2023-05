Soundtrack: Girls • Muziek • 15-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De HBO-serie Girls (het laatste seizoen is net begonnen) laat de kijkers met veel nieuwe muziek kennismaken.

Tijdens de uitzendingen van het vijfde seizoen bleek dat kijkers van Girls vaak hun Shazam-app aanzetten tijdens de serie: als mensen muziek van een tv-serie opzochten op de applicatie, was dat gemiddeld vijf van de tien keer tijdens Girls.

En wat horen ze dan? Een combinatie van indie, soul en pop. De indie is er bijvoorbeeld van MGMT ('Time to pretend') en Sleigh Bells ('Infinity guitars'), soul van Betty Davis ('Shoo-B-Doop and cop him') en pop van John Mayer ('Waiting on the world to change') en Belle & Sebastian ('I don't love anyone').

Net als de reeks zelf, geeft de soundtrack van Girls geen mierzoet, romantisch beeld. Er komen soms zelfs behoorlijk ruige tracks langs. Terwijl je wacht op de nieuwe afleveringen van het laatste seizoen ( recensie ), is de soundtrack van de serie hieronder te beluisteren.