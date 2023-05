Soundtrack: Dear White People • Muziek • 24-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De geslaagde serie Dear White People laat kijkers knap kennismaken met geïnstitutionaliseerd racisme. En op de koop toe maken we ook kennis met een fraaie hiphopselectie.

'Monumentale televisie' was onze omschrijving voor het eerste seizoen van Dear White People , de serie over Samantha White, die het racisme op een universiteitscampus aankaart. Dat doet ze via een radioprogramma, en dus is het logisch dat we ook veel muziek langs horen komen.

Die muziek bestaat voornamelijk moderne hiphoptracks, zoals het activistische 'We the people...' van A Tribe Called Quest, 'Legend has it' van Run the Jewels en 'Terrified' van Childish Gambino (het muziekproject van acteur Donald Glover).

Naast een indrukwekkende boodschap bevat het eerste seizoen van Dear White People een mooie verzameling aan hiphoptracks. Beluister de soundtrack hieronder.