Soundtrack: Crazy Ex-Girlfriend • 08-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De veertien Oscarnominaties voor La La Land bewijzen het: musicals zijn hot. En dat musicalnummers niet altijd serieus hoeven te zijn, bewijst Crazy Ex Girlfriend.

De serie volgt Rebecca Bunch, een advocate in New York die nog altijd geobsedeerd is door haar ex-vriend Josh. Wanneer ze hem tegenkomt op straat, vertelt hij dat hij terug naar Californië gaat verhuizen. De fanatieke Rebecca besluit achter hem aan te vliegen.

Het opvallendste aan Crazy Ex Girlfriend (waar het tweede seizoen onlangs van op Netflix verscheen) is het feit dat het een musicalserie is. En niet bepaald een serieuze. De soundtrack van het eerste seizoen heeft nummers als ‘You stupid bitch’, ‘Heavy boobs’ en ‘I’m so good at yoga’.

De serie draait om de herkenbare, ongemakkelijke situaties rond Rebecca, die actrice en bedenker Rachel Bloom uitstekend in de liedjes vertaalt. De actrice won dan ook al twee Golden Globes voor haar rol als Rebecca, terwijl de choreografie in de prijzen viel bij de Emmy's. Het derde seizoen is inmiddels al aangekondigd.

Beluister de soundtrack (inclusief commentaar van de cast) van Crazy Ex Girlfriend hieronder.