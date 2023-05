Soundtrack: Bloodline • Muziek • 01-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na drie seizoenen kwam Bloodline vorige week ten einde. We geven een overzicht van de muziek die langskomt in de dramaserie over de familie Rayburn.

We omschreven het derde en laatste seizoen van Bloodline, dat vorige week op Netflix verscheen, als een eervol afscheid voor de Rayburns. De trage dramaserie, over de terugkeer van een zoon die alle verhoudingen op scherp zet, mixt qua muziek tussen oud en modern.

Oude nummers zijn er bijvoorbeeld van Bobo Jenkins (‘Baby don’t you want to go?’), Tex Ritter (‘The gallows pole’) en Albert King (‘Bad luck blues’). Veel typisch Amerikaanse, bluesy muziek, die de setting in het zuiden van de VS verduidelijken. Maar soms laat Bloodline ook ineens een moderne selectie horen, met namen als Jack White (‘Lazaretto’), Glass Animals (‘Holiest’) en Luke Winslow-King (‘Everlasting arms’).

Beluister de soundtrack van Bloodline hieronder.